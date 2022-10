Verso Chelsea-Milan, Tomori fissa l'obiettivo: "Tornare a Milano con i tre punti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fikayo Tomori, difensore rossonero, si è così espresso a MilanTV alla vigilia di Chelsea-Milan sul suo ritorno a Stamford Bridge: "Ero già venuto da avversario a Stamford Bridge con il Derby County e so cosa significa, ma farlo in Champions League e con il Milan sarà diverso. Sono pronto per questa partita e non vedo l'ora di scendere in campo; già prima del sorteggio mi sentivo che avremmo pescato il Chelsea... Sarà bellissimo rivedere facce che conosco e tornare in un posto in cui ho giocato. Londra poi è bellissima... questa sarà una partita fantastica e l'obiettivo è di tornare a Milano con i tre punti".