Verso Fiorentina-Milan, l'ultimo precedente risale al marzo scorso: 2-3 in rimonta per i rossoneri

Domani sera Fiorentina e Milan si affronteranno nell'anticipo delle 20.45 valido per la tredicesima giornata di Serie A. L'ultima sfida giocata in campionato risale al 21 marzo scorso, quando i rossoneri si imposero al Franchi per 2-3 in rimonta alla ventottesima giornata. Il parziale venne sbloccato subito da Ibrahimovic, a cui rispose prima Pulgar nel primo tempo e poi Ribery nella ripresa. La formazione di Pioli, dopo il pareggio firmato da Brahim Diaz, riuscì ad ottenere i tre punti grazie alla rete di Calhanoglu