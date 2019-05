Verso Fiorentina-Milan: nuova chance per José Mauri in mezzo al campo?

In vista del prossimo match di campionato contro la Fiorentina, in programma sabato sera al Franchi, Rino Gattuso rischia di avere diverse assenze in mezzo al campo: di sicuro non ci sarà lo squalificato Paquetà, mentre è in forte dubbio Biglia. Da capire poi cosa deciderà di fare il tecnico milanista con Bakayoko dopo la dura lite di lunedì. In caso di assenza anche dell'argentino e del francese, l'allenatore rossonero potrebbe schierare nuovamente José Mauri, autore di una buona prestazione contro il Bologna.