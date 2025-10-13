Verso Francia-Islanda, la probabile formazione francese: Maignan capitano, dubbio Rabiot, chance dal 1' per Nkunku
Stasera la Francia sarà impegnata in casa dell'Islanda. Quale sarà l'undici titolare che verrà scelto dal Didier Deschamps? Come riporta Le Parisien, in porta ci sarà ovviamente Mike Maignan che indosserà anche la fascia da capitano complica l'assenza per infortunio di Mbappè. In attacco dovrebbe avere una chance dal primo minuto Christopher Nkunku, mentre in mezzo al campo c'è il dubbio Adrien Rabiot che ieri non si è allenato per una botta al polpaccio. Se non dovesse farcela a recuperare, spazio a Camavinga dall'inizio.
Questa dunque la probabile formazione della Francia contro l'Islanda: (4-2-3-1) Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Ma. Koné, Rabiot o Camavinga; Olise, Thauvin, Nkunku; Mateta.
Pubblicità
News
Verso Francia-Islanda, la probabile formazione francese: Maignan capitano, dubbio Rabiot, chance dal 1' per Nkunku
Rabiot-Leao, le condizioni. Saelemaekers: non dovrebbe essere nulla di serio. Un pomeriggio con le Brigate Rossoneredi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Rabiot-Leao, le condizioni. Saelemaekers: non dovrebbe essere nulla di serio. Un pomeriggio con le Brigate Rossonere
05:40 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
Luca SerafiniAltro processo a Leao... Uno schiaffo in Australia. Cardinale cittadino italiano, perché? W la pace!
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
Udite udite: un mese di campionato e il Milan non è contento di 4 punti tra Napoli e Juve. E pensare che...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com