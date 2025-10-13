Verso Francia-Islanda, la probabile formazione francese: Maignan capitano, dubbio Rabiot, chance dal 1' per Nkunku

Oggi alle 09:19News
di Enrico Ferrazzi

Stasera la Francia sarà impegnata in casa dell'Islanda. Quale sarà l'undici titolare che verrà scelto dal Didier Deschamps? Come riporta Le Parisien, in porta ci sarà ovviamente Mike Maignan che indosserà anche la fascia da capitano complica l'assenza per infortunio di Mbappè. In attacco dovrebbe avere una chance dal primo minuto Christopher Nkunku, mentre in mezzo al campo c'è il dubbio Adrien Rabiot che ieri non si è allenato per una botta al polpaccio. Se non dovesse farcela a recuperare, spazio a Camavinga dall'inizio. 

Questa dunque la probabile formazione della Francia contro l'Islanda: (4-2-3-1) Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Ma. Koné, Rabiot o Camavinga; Olise, Thauvin, Nkunku; Mateta.
 