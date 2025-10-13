Mkhitaryan rivela che poteva passare al Milan prima di finire alla Roma

Anche il centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan è stato ospite a Treno del Festival dello Sport 2025 organizzato da La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista nerazzurro è stato protagonista di un'intervista presso il Teatro Sociale nel pomeriggio di domenica e ha ripercorso passo dopo passo la sua lunga carriera tra Germania, Inghilterra e Italia. Nei vari discorsi anche un retroscena prima del suo passaggio alla Roma, in cui è stato rivelato che Mkhitaryan era stato cercato anche dal Milan.

Le parole e il racconto di Mkhitaryan: "Tutto iniziò ad agosto, nel 2019. Mino mi disse che dovevamo cambiare perché non ero felice. Mi chiese se preferivo Milan o Roma. E io non sapevo cosa scegliere. Il Milan si è concentrato su Tyson dello Shakhtar, ci sarei arrivato se non fosse arrivato lui. Allora dissi a Mino che preferivo andare alla Roma. Per 5 giorni non ho più avuto novità. Poi arrivammo al 30 agosto, si giocava il derby Arsenal-Tottenham. Mezz'ora prima della riunione tecnica Mino mi disse: 'Cosa fai?'. E io: 'Vado a giocare'. E lui: 'Ah va bene, ma subito dopo la partita hai il volo per Roma, dobbiamo firmare il contratto'. C'era il volo da Londra alle 7 di mattina. All'aeroporto una guardia mi chiese: 'Hai firmato? Sono romanista'. Da lì è nato il mio rapporto con la Roma".