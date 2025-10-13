Rabiot in dubbio per Islanda-Francia: se non ce la fa spazio a Camavinga
Nella Francia che stasera sarà impegnata sul campo dell'Islanda è in dubbio Adrien Rabiot che non si è allenato ieri per una botta al polpaccio. Il ct Didier Deschamps ha spiegato che il centrocampista del Milan è stato esentato dalla rifinitura per precauzione, ma non è certa la sua presenza in campo a Reykjavik. Se non dovesse recuperare, spazio ad Eduardo Camavinga a centrocampo al fianco di Manu Koné. Lo riferisce Le Parisien.
Questa dunque la probabile formazione della Francia contro l'Islanda: (4-2-3-1) Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Ma. Koné, Rabiot o Camavinga; Olise, Thauvin, Nkunku; Mateta.
