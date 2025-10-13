Spalletti sulla Serie A: "Juve, Milan, Inter e Napoli saranno le quattro da zona Champions, ma le ultime due hanno qualcosa in più"

Oggi alle 08:40News
di Enrico Ferrazzi

Luciano Spalletti, presente ieri a Trento per il Festival dello Sport, ha detto la sua anche sul campionato di Serie A e sulla corsa per i primi posti. Queste le sue parole riportate stamattina dalla Gazzetta dello Sport: "Juve, Milan, Inter e Napoli saranno le quattro da zona Champions, ma le ultime due hanno qualcosa in più". 

