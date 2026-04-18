Verso Hellas-Milan, Allegri: "Domani partita importante per il nostro obiettivo"

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Alla vigilia di Hellas Verona-Milan Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida del Bentegodi. Di seguito alcuni estratti del suo intervento.

Partiamo dalla partita...

"Domani giochiamo dopo le ultime due sconfitte, in cui non abbiamo segnato gol perché nelle ultime 4 abbiamo fatto 3 partite senza segnare. Domani è una partita importante perché bisogna tornare alla vittoria: contro una squadra di contropiedisti ancora molto viva. Ci vuole una partita di squadra. Nell'arco della stagione un momento difficile c'è, va affrontato con serenità e facendo le cose in maniera ordinata: contro l'Udinese siamo stati disordinati. Mancano sei partite e domani è una partita importante per il nostro obiettivo da raggiungere: bisogna solamente giocare a calcio in serenità, con grande compattezza e ordine."