Verso il Derby, il vice-capitano è ancora una volta Tomori
Manca sempre meno al fischio di inizio di Milan-Inter, Derby della Madonnina che rappresenta il piatto forte della 28esima giornata del campionato di Serie A Enilive. Massimiliano Allegri deve rinuncicare a Matteo Gabbia che rimarrà fuori almeno fino al termine del mese: per questo motivo oggi in distinta, come nell'ultima occasione, Fikayo Tomori viene indicato come vice-capitano della formazione rossonera. Ovviamente i gradi del leader sono sul petto di Mike Maignan.
Di seguito le formazioni ufficiali della sfida all'ombra della Madonnina.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Jashari, Nkunku, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mhkitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. A disp.: J. Martinez, Di Gennaro, Acerbi, de Vrij, Dumfries, Carlos Augusto, Darmian, Calhanoglu, Sucic, Frattesi, L. Martinez, Zopolato, Lavelli. All. Cristian Chivu
