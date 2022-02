Verso il derby: Milan senza Tonali, è un'assenza pesante

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Al derby mancherà uno dei protagonisti di questo Milan. Lo scrive il Corriere dello Sport parlando di Sandro Tonali, il quale salterà per squalifica l’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Il centrocampista tornerà nel match di ritorno, ma lascerà un vuoto in mezzo al campo. Il quotidiano romano, infatti, evidenzia l’importanza di Tonali per la squadra di Pioli: anche in una partita storta come quella l’Udinese - si legge - Sandro è stato uno dei migliori fornendo l’assist per il vantaggio di Leao.