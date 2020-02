Verso Inter-Milan, Ponciroli: "E' il Derby! E' Lukaku vs Ibra!"

Il fascino del Derby della Madonnina è unico... Da sempre, la sfida tra Inter e Milan appassiona l'intera città meneghina, l'Italia intera e intriga il resto del globo. Domenica 9 febbraio, alle 20.45, a San Siro, andrà in scena un Derby davvero elettrizzante. L'Inter, padrona di casa, cerca l'ennesimo successo per far capire alla Juventus le sue bellicose intenzioni. Il Milan vuole tornare a correre per inseguire il sogno Europa. Tantissimi spunti di interesse anche se, in realtà, tutto ruota attorno al match tra i pesi massimi Lukaku e Ibra. Due giganti che, con la loro leadership, sono diventati i “comandanti” delle rispettive squadre. Il belga si è preso l'Inter, zittendo tutti i critici e cancellando il ricordo di Icardi. Lo svedese, con la sua “cattiveria agonistica”, ha dimostrato che, anche a 38 anni, è unico, inimitabile, necessario. Salvo imprevisti dell'ultima ora, ce li godremo, uno di fronte all'altro. Lukaku ha già parlato di “rispetto” nei confronti di Ibra. Grande stima reciproca ma è chiaro che, chi vincerà il Derby, dominerà la città di Milano!!! Non si risparmieranno, lotteranno su ogni pallone e si affronteranno in un duello in stile film Sergio Leone... Da non perdere per nulla al mondo!!! E' il Derby!!! E' Lukaku vs Ibra!!!