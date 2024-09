Verso Inter-Milan, tutte le curiosità e statistiche: dalla doppietta di Giroud al pareggio di Zapata nel 2017

Va in scena domenica sera il derby numero 93° in Serie A con l’Inter padrone di casa. I rossoneri dopo la brutta sconfitta in Champions League e un avvio molto deludente in campionato, non possono fare altre figuracce, anche perché la posizione di mister Fonseca inizia a vacillare pericolosamente. Per il tecnico portoghese sarà decisivo molto probabilmente il derby di domenica.

In casa dell’Inter in Serie A a girone unico (quindi a partire dalla stagione 1929-1930) si sono giocate 92 gare, con il bilancio che sorride ai nerazzurri. Sono state 36 le vittorie dell’Inter contro i 30 pareggi e i 26 successi rossoneri. Milan sotto anche per le reti segnate: 119 i goal rossoneri, 137 quelli dei cugini.

L’ultima vittoria del Milan risale al 5 febbraio 2022, il derby del “Si è girato Giroud”. Inter in vantaggio con Perisic, ma nel finale nel giro di tre minuti (fra il 75’ e 78’) il Milan ribaltò la situazione con una doppietta di Giroud. Fu il derby che di fatto consegnò una piccola parte dello scudetto ai rossoneri, che poi arrivò ufficialmente all’ultima gara contro il Sassuolo.

Il segno X non esce addirittura dal 2017 e sembra un’epoca fa...Si giocò all’ora di pranzo e l’Inter nella prima frazione si portò sul doppio vantaggio grazie ai goal di Candreva e Icardi. Nella ripresa il Milan riuscì a siglare il 2 a 1 con Romagnoli al minuto 83’, prima del clamoroso 2-2 di Zapata al 97’.

L’ultimo derby in ordine di tempo è quello del 16 settembre 2023, quando l’Inter schiantò il Milan con un netto 5 a 1. Doppietta per Mkhitaryan e reti di Thuram, Calhanoglu e Frattese, che resero inutile il momentaneo 2 a 1 di Leao.

Negli ultimi dieci derby il bilancio è nettamente in favore dei nerazzurri che hanno vinto sei volte, contro i due successi del Milan e gli altrettanti pareggi.

Sarà il quarto derby che si giocherà a settembre, dopo quelli del 1935, 2015 e 2023. Dopo l’1-1 del 1935, sia nel 2015 che nel 2023 sono arrivate due vittorie dell’Inter.

Invece sarà il quinto derby della Madonnina che vale per la 5° giornata di Serie A. Anche qua il bilancio sorride all’Inter che ha vinto sia nel 1955 che nel 1957, contro i due pareggi (1930 e 1967) e l’unica vittoria del Milan (2003).

