Verso Italia-Svizzera, Olimpico esaurito: previsti 52.000 spettatori

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Per la partita Italia-Svizzera decisiva per le qualificazioni mondiali si annunciano 52.000 spettatori venerdì allo stadio Olimpico di Roma, 75% di capienza massima prevista dal Cts. Gli ultimi 2000 biglietti ancora disponibili verranno messi in vendita da domani al costo di 20 euro e 100 euro per i settori Tevere e Montemario. Quanto alle condizioni del terreno di gioco dell'Olimpico Roberto Mancini non si è mostrato preoccupato. ''E' stata scelta Roma per questa sfida per la certezza di avere tanto pubblico e per il clima. Mi sembra poi che il campo sia buono, lo stiamo monitorando tutti i giorni e nonostante la gara mi pare che abbia tenuto bene''. (ANSA).