Verso Juve-Milan: la probabile formazione rossonera

La Gazzetta dello Sport riporta la formazione del Milan che potrebbe scendere in campo contro la Juventus. Donnarumma in porta, poi difesa a quattro formata da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez; in mezzo al campo il duo Bennacer-Kessie, con Saelemaekers, Diaz e Calhanoglu a sostegno di Ibrahimovic. Occhio alla posizione di Brahim: la rosea lo piazza al centro della trequarti rossonera, ma lo spagnolo dovrebbe "alzarsi", in fase di possesso, avvicinandosi a Ibra e formando una sorta di 4-4-2 con Calha largo a sinistra.