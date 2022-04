Verso Lazio-Milan, la probabile formazione di Sarri

MilanNews.it

Dei tanti indisponibili della Lazio, ne rimangono soltanto due in dubbio per il Milan: Pedro, alle prese con un fastidio al polpaccio destro, e Marusic, che sta smaltendo i postumi dell’influenza. Non è escluso che possano recuperare per la panchina. Per il resto, buone notizie su tutti gli altri, compreso Patric, che svolge la parte tattica con la squadra: in difesa dovrebbe partire titolare comunque Luiz Felipe con Acerbi. Conferme da Milinkovic, rientrato a pieno regime e pronto a scendere dal 1’ con Leiva e Luis Alberto a centrocampo. Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni in attacco.