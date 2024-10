Verso Leverkusen-Milan, il messaggio di Bonera: "Un grande in bocca al lupo ai ragazzi"

Al termine di Lucchese-Milan Futuro, partita finita 1 a 1 e valida per la settimana giornata del campionato di Serie C, girone B, l'allenatore dell'U23 rossonera, Daniele Bonera, ha rivolto un pensiero anche alla squadra di Paulo Fonseca, impegnata questa sera a Leverkusen per la seconda giornata della League Phase di Champions League (QUI LA CONFERENZA INTEGRALE)

Vuole mandare un messaggio per la partita dei grandi?

"Sicuramente faccio un grande in bocca al lupo. Siamo a stretto contatto a Milanello con mister Fonseca, e anche i ragazzi. Io ci sono stato 5 anni da collaboratore in quegli spogliatoi, quindi faccio un grande in bocca al lupo ai ragazzi".