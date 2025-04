Verso Milan-Atalanta, a San Siro vive un particolare precedente dal 2008: la statistica

Dopo essere rimasto imbattuto per cinque partite di fila (4V, 1N), il Milan ha perso due delle ultime tre gare (1N) di Serie A contro l’Atalanta e potrebbe subire due sconfitte consecutive contro i bergamaschi per la prima volta nel massimo torneo da maggio 2014-gennaio 2015 (con Clarence Seedorf prima e Filippo Inzaghi poi in panchina). Questa sera l'importante test contro l'Atalanta, con i bergamaschi ancora in corsa per blindare un posto in Champions.

Numeri pre partita

Il Milan ha perso soltanto una delle ultime 13 sfide (8V, 4N) giocate in casa nel girone di ritorno di Serie A contro l’Atalanta - quella del 30 marzo 2008 (1-2) - l’ultimo allenatore dei rossoneri ad avere subito una sconfitta al suo primo confronto al Meazza contro i nerazzurri nella seconda parte del massimo torneo è stato Nils Liedholm, nell’aprile 1978 (0-1).

L’Atalanta non gioca a Pasqua in Serie A dal 1978 (sconfitta contro l’Inter); in quella stessa data, il Milan vinse quella che è finora la sua ultima partita in questo giorno (2-0 contro il Pescara). Rossoneri e bergamaschi non si sono mai affrontati in questa festività nella competizione.