Verso Milan-Atletico Madrid: la probabile formazione rossonera a due giorni dal match

Dopo la vittoria di ieri contro lo Spezia, il Milan è subito tornato in mattinata a Milanello per preparare la delicata e attesa sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid, in programma per martedì.

A due giorni dal match, dunque, la probabile formazione rossonera prevede la conferma di molti fra i titolari del "Picco" e il rientro di qualche titolare rimasto a riposo; torneranno a disposizione sia Calabria che Kjaer. Il terzino sarà titolare, mentre il danese è in ballottaggio con Romagnoli; sfida a due anche tra Kessie e Bennacer a centrocampo e tra Rebic e Giroud davanti.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer (Romagnoli), Tomori, Theo; Tonali, Kessie (Bennacer); Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic (Giroud).