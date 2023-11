Verso Milan-Borussia: i numeri dei rossoneri in Champions League

Esiste molto equilibrio nelle partite europee del Milan in Champions League in questa stagione. Infatti i rossoneri hanno un'anima e idee di gioco, che nonostante un girone oggettivamente "di ferro" Sono riuscite ad emergere, finora in parte, con 4 partite condite da 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria, nell'ultima importante partita contro il PSG a San Siro.

I rossoneri in questa edizione di Champions Leaguei i hanno, finora, pareggiato le prime due partite contro Newcastle e Borussia Dortmund. Contro gli inglesi a Milano fu una partita gestite bene dopo la pesante sconfitta nel Derby, nella quale però i ragazzi di Pioli non riuscirono a sfondare la fitta difesa della squadra di Eddie Howe. Nella trasferta di Dortmund il Milan ha invece creato di più dei propri avversari, senza però mai trovare la via gol per il solito, purtroppo grave problema di mancanza di concretezza sotto porta. Nelle ultime due partite, entrambe contro il PSG una sconfitta, pesante in Francia per 3-0 e una vittoria per 2-1, importante e al termine di una gara ben giocata a Milano. Questa sera i rossoneri sono a caccia del secondo successo di fila in Champions, fondamentale per provare a superare i gironi. Per i ragazzi di Pioli quindi sono 4 i gol subiti in Champions League e solo due segnati, entrambi contro il PSG di Luis Enrique.