Verso Milan-Celtic, i precedenti

Milan e Celtic si sono affrontati altre dieci volte prima di questa edizione, sempre in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Il Milan in questi precedenti ha centrato sei vittorie mentre il Celtic una sola, con quattro vittorie e un pareggio in casa; nelle prime tre stagioni in cui si sono affrontati, i rossoneri sono sempre approdati in finale – nel 1968/69 (vincitore), 2004/05 (secondo) and 2006/07 (vincitore).