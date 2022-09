Verso Milan-Dinamo Zagabria: il bilancio dei rossoneri con le squadre croate

MilanNews.it

Mercoledì alle 18.45, nella cornice di San Siro, giocheranno Milan e Dinamo Zagabria per il match valevole per la seconda giornata della fase a gruppi di Champions League. Per i rossoneri sarà l'undicesimo incontro con una squadra croata nella storia, di cui 6 sono stati proprio con la Dinamo. Nelle precedenti 10 il Milan ha un bilancio di 6 gare vinte, 2 pareggiate e 2 perse. L'ultima sfida con una squadra della Croazia, in Europa League nella stagione 2017/2018, vide il Milan di Gattuso uscire sconfitto da Rijeka per 2-0.