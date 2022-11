Verso Milan-Fiorentina, in giornata sarà valutato Junior Messias

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Junior Messias si è fermato nell'allenamento di ieri per un piccolo problema fisico e non è sicuro di poter prendere parte all'ultima partita del 2022, domani pomeriggio contro la Fiorentina. Come riporta Tuttosport, oggi verranno valutate le sue condizioni nell'allenamento della vigilia. Al suo posto si scalda già Diaz che traslocherebbe sulla destra, lasciando spazio a Krunic in trequarti.