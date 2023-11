Verso Milan-Fiorentina, le statistiche pre partita

vedi letture

STATISTICHE SULLE PARTITE

Anche questa sosta per le nazionali ha avuto le sue vittime sacrificali, e come sempre il Milan ne paga le conseguenze.

A fermarsi stavolta è Okafor, che doveva prendere la titolarità della corsia di sinistra lasciata libera da Leao, in recupero ma praticamente fuori dalla sfida di Champions contro il Borussia di martedì prossimo. Prima però c'è la Serie A, e c'è un avversario da non prendere sottogamba, perché il momento è già delicato. Oltre a Leao mancherà anche Olivier Giroud, espulso a Lecce e tenuto fuori 2 turni (salterà anche il Frosinone).

Spazio dunque a Jovic, che contro la sua ex squadra cercherà la prima marcatura con la maglia rossonera, anche se ad essere onesti sta ancora cercando la prima conclusione a rete, in quella che è una delle esperienze più evanescenti ed incolori della storia recente (e forse anche non recente) del Milan.

Si giocherà il 25 novembre, sarà la partita n.21 in questa data, finora 11 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte.

L'ultimo precedente è il pareggio esterno per 1-1 in casa della Lazio nel 2018: autorete di Wallace su tiro di Kessié al 78' per il Milan e poi gol di Correa al 94' per i biancocelesti. Nel 2012 il Milan si impose per 1-0 sulla Juventus, con un gol su rigore di Robinho. Nel 2009 il Milan impattò in Champions League per 1-1 contro l'Olimpique Marsiglia: gol di Borriello dopo 10 minuti, pareggio immediato di Lucio Gonzalez, al 16'. L'ultima sconfitta risale alla stagione 1984/85, quando i rossoneri furono battuti per 1-0 dalla Sampdoria a San Siro, con gol di Francis su rigore, al minuto 64.

L'avversario è la Fiorentina, e sarà la sfida n.180 tra Milan e Fiorentina, la n.91 in casa.

Finora 52 vittorie del Milan, 23 pareggi e 15 vittorie toscane.

L'ultimo precedente fu un 2-1 per il Milan, il 13 novembre 2022, nell'ultima giornata prima della sosta per i Mondiali in Qatar. I gol furono di Leao dopo 2 minuti, pareggio di Barak al 28', e poi una partita spigolosa fino alla fine: un'autorete di Milenkovic al 91' fece pendere l'ago della bilancia dalla parte dei ragazzi di Pioli.

Prima di questo precedente vale la pena ricordare l'1-0 per il Milan, il primo maggio del 2022, con gol di Leao al minuto 82, che fece venire giù San Siro, e permise ai rossoneri di continuare lanciati verso la conquista del 19mo Scudetto della sua storia. Finì invece 2-0 a novembre 2020, con le reti di Romagnoli e Kessié su rigore. Prima di questa partita, 2 vittorie consecutive della Fiorentina.

A settembre 2019 i viola vinsero 3-1 contro lo sgangherato Milan di Giampaolo (Pulgar su rigore, Castrovilli e Ribery prima del bellissimo gol in slalom di Leao ma inutile).

La vittoria più larga del Milan in casa contro la Fiorentina risale alla stagione 2004-05, quando il Milan rifilò un 6-0 ai viola, con 3 doppiette di Seedorf, Crespo e Shevchenko.

La Fiorentina ha vinto per ben 10 volte con uno scarto di 2 reti, è il massimo scarto inflitto a San Siro ai rossoneri (0-2 o 1-3 i risultati, l'ultimo è il precedente con Giampaolo in panchina).

In 5 occasioni il Milan ha avuto giocatori espulsi in casa contro la Fiorentina: in 3 occasioni riuscì a vincere lo stesso. L'ultimo rosso fu comminato nel 2019-20 a Musacchio.

Sono 8 le espulsioni a giocatori viola a Milano: in due occasioni riuscirono a non perdere. L’ultima espulsione fu data a Kroldrup nel 2010-11 (al 94') e il Milan vinse 1-0.

Solo nella stagione 1957-58 il Milan fu in grado di ribaltare un risultato sfavorevole a fine primo tempo, da 0-1 a 2-1, con le reti di Bean e Liedholm su rigore.

Il precedente del 2012 di cui si è parlato sopra è l’unica volta in cui la Fiorentina ha ribaltato una partita da 1-0 a 1-2 nella ripresa.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono 18 i giocatori ad avere esordito in un Milan-Fiorentina: G. Bonizzoni e Moretti (20/09/1931), Biraghi (24/09/1939), Bolla e Cassani (07/04/1940), Bollano Bisio e Rosellini (12/10/1941), Begni e Sacchi (25/10/1942), De Grandi (20/11/1949), Lanzi (09/12/1973), Davids e Reiziger (25/08/1996), Javi Moreno e Laursen (09/09/2001), Torrasi (20/05/2018), Duarte e Krunic (29/09/2019).

Per 20 giocatori Milan vs Fiorentina fu l'ultima presenza: Bolla, G. Bonizzoni e Cassani (07/04/1940), Sacchi (25/10/1942), Menegotti (22/06/1952), Sani (17/05/1964),Benetti, Bergamaschi, Chiarugi, De Nadai, Scala e Villa (26/06/1976), Andersson e Taibi (25/01/1998),Mancini (01/05/2010), Luca Antonelli, Bonucci, Kalinic, Locatelli e Torrasi (20/05/2018).

Per 13 giocatori il primo gol rossonero avvenne in un Milan vs Fiorentina: Malatesta (04/12/1932), Arnoni (06/10/1935), Bollano Bisio (12/10/1941), Manenti (13/03/1949), Luigi Maldera (21/12/1969), Roberto Antonelli (29/01/1978), Alberto Minoia e Gaudino (29/10/1978), Di Canio (22/01/1995), Inzaghi e Laursen (09/09/2001, gol all’esordio per il danese, Deulofeu (19/02/2017), Leao (29/09/2019).

Sono 9 i giocatori ad aver segnato il loro ultimo gol in un Milan vs Fiorentina: G. Bonizzoni (12/12/1937), Buscaglia I (29/12/1940), Manenti (13/03/1949, unico gol), De Nadai (26/06/1976) gol all’ultima presenza, Alberto Minoia (29/10/1978, unico gol), Desailly (15/03/1997), K.P. Boateng (17/01/2016), Kucka (19/02/2017), Kalinic (20/05/2018, gol all’ultima presenza).

Due i giocatori che hanno avuto il loro gol all'esordio: Laursen (2001) e Bollano Bisio (1941). Vista l'emergenza, Pioli sarà orientato a convocare addirittura Francesco Camarda per l'attacco, e se dovesse esordire, all'età di 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, sarebbe il terzo di sempre nella storia rossonera, e il primo da quando c'è la Serie A a girone unico. Ricordiamo che il record assoluto nella storia rossonera appartiene a Gustav Hauser, che il 3 marzo 1907, nella vittoria per 1-0 contro l'US Milanese nel campionato di Prima Categoria, scese in campo all'età di 15 anni, 2 mesi e 10 giorni. Il secondo posto spetta a Gustavo Zacchi, 15 anni 7 mesi e 1 giorno, in un Torino-Milan 1-1 del 16/05/1915, l'ultima partita prima dell'interruzione del Campionato per l'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Camarda sarebbe terzo se esordisse, ma ad oggi il terzo posto è di Renzo De Vecchi, con 15 anni, 9 mesi e 11 giorni, con la sua presenza in Milan-Ausonia 2-1 del 14/11/1909.

Renzo De Vecchi detiene anche il record assoluto di giocatore più giovane a trovare il gol con la maglia del Milan: il 28/11/1909, in un Torino-Milan 6-2, aveva 15 anni, 9 mesi e 25 giorni.

Due le triplette in Milan-Fiorentina nella storia, gli autori furono Bigon il 29/10/1978 (finì 4-1) e Virdis il

09/10/1988 (finì 4-0).

Venti le doppiette, e ci sono 3 giocatori che ne hanno fatte due: Altafini e Barison (peraltro nelle stesse partite) e Shevchenko.

Per Pioli sarà l'ottava sfida contro la Fiorentina, la quarta in casa. Nei tre precedenti tre vittorie, 2-1, 1-0 e 2-0.

Complessivamente finora 4 vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Arbitrerà Di Bello di Brindisi, che per la 17ma volta incontra il Milan. In questa stagione sarà la prima volta.

L'ultimo precedente è una sconfitta contro la Fiorentina, ma a Firenze, per 2-1. In quell'occasione il gol vittoria del momentaneo 2-0 lo fece un certo Luka Jovic.