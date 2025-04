Verso Milan-Inter: sarà la quinta volta che un derby di Milano si giocherà in una semifinale di coppa

In vista del derby di stasera, Milan e Inter contano otto precedenti nella fase ad eliminazione diretta di Coppa Italia prima della finale ed entrambe hanno superato il turno in quattro occasioni (la più recente a favore dei nerazzurri nel 2021/22, in semifinale).

Questa sarà la quinta volta che un derby di Milano si giocherà in una semifinale di coppa, dopo i precedenti in Coppa Italia nel 1984/85 e nel 2021/22 e quelli in UEFA Champions League nel 2002/03 e nel 2022/23: dopo che il Milan aveva passato il turno nelle prime due occasioni, è stata l’Inter a spuntarla nelle due più recenti.

Il Milan ha segnato solo un gol nei quattro derby giocati davanti ai propri tifosi in una semifinale di coppa (rete di Roberto Scarnecchia nell’1-1 del 26 giugno 1985 in Coppa Italia), restando a secco nei tre più recenti (due volte in UEFA Champions League e una nella coppa nazionale). In generale, i rossoneri non hanno vinto alcuna di queste sfide (3N, 1P). Lo riferisce il sito della Lega Serie A.