Verso Milan-Inter: uno squalificato e tre diffidati tra i rossoneri

Manca sempre meno a uno dei derby più importanti e decisivi degli ultimi anni: Milan-Inter in programma domani a San Siro alle 20.45 potrà essere cruciale per il percorso in Serie A dei nerazzurri di Inzaghi, che come sappiamo sono in cerca di una vittoria che garantirebbe loro di festeggiare lo scudetto. In vista della partita più sentita in città, questa è la situazione tra squalificati e diffidati:

SQUALIFICATI: Milan: Thiaw (1) Inter: -

DIFFIDATI : Milan: Musah, Pioli (allenatore), Tomori Inter: Mkhitaryan