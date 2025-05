Verso Milan-Monza, rossoneri in campo con la nuova maglia home 2025/2026

l nuovo Home kit rossonero farà il suo debutto in campo oggi, sabato 24 maggio, quando il Milan affronterà il Monza nell’ultima giornata di Serie A.

IL COMUNICATO UFFICIALE

AC Milan e PUMA hanno presentato oggi il nuovo Home Kit dei rossoneri per la stagione 2025/26, caratterizzato da un design che rende omaggio a uno dei simboli storici del Club.

Coniata dal fondatore Herbert Kilpin nel 1899, la sua visione per il Club era quella di una "squadra di diavoli": "I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari". Il simbolo del diavolo è da allora diventato un elemento distintivo del Club, riconosciuto dai tifosi di tutto il mondo. Il sogno di Kilpin ha così preso vita, gettando le basi per una storia che dura da oltre 125 anni.