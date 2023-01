Verso Milan-Roma, ecco tutte le statistiche del pre-partita

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

STATISTICHE SULLE PARTITE

Primo impegno casalingo del 2023 per il Milan, che dopo avere espugnato l'Arechi di Salerno per 2-1 grazie ai gol di Rafa Leao e di Sandro Tonali, torna tra le mura amiche per ospitare la Roma, che nell'ultimo turno si è imposta di misura sul Bologna, grazie al penalty realizzato da Pellegrini dopo pochi minuti.

Il Milan deve continuare a spingere e a fare punti perché il divario col il Napoli è ancora ampio. Tuttavia, la vittoria dell'Inter per 1-0 sui partenopei ha permesso ai rossoneri di accorciare a 5 lunghezze il ritardo.

Si giocherà l'8 gennaio, sarà la partita n.14 giocata in questa data. Finora 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte.

Contro la Roma ci sono già due precedenti in questa data, uno in casa vinto 4-1 nel 1956, con doppietta di Nordahl e gol di Schiaffino e Ricagni per il Milan, e di Nyers per la Roma, e una sconfitta a Roma per 1-0

nel 1950 con gol di Tontodonati.

L'ultimo precedente risale al 2017, quando il Milan vinse negli ultimi minuti contro il Cagliari per 1-0, con gol di Bacca. Nel 2012 invece il Milan batté l'Atalanta a Bergamo per 2-0, con reti di Ibrahimovic su rigore e di Boateng. L'ultima sconfitta risale al 1989, quando una rete di Holmqvist bastò al Cesena per imporsi al Manuzzi per 1-0.

Con la Roma sarà la sfida n.194 in totale, la n.98 in casa. Limitandosi alla sola Serie A, sarà la sfida n.177, la n.89 in casa. Negli 88 precedenti di campionato il Milan si è imposto 49 volte, 20 i pareggi e 19 le sconfitte.

L’ultimo precedente risale alla scorsa stagione, quando il Milan, sempre nel primo impegno casalingo del nuovo anno, riuscì a sconfiggere i gialorossi per 3-1, con gol di Giroud su rigore, Messias e Leao, mentre per la Roma andò a segno Abraham. Nella stagione 2020-21 invece finì 3-3 (doppietta di Ibrahimovic e gol di Saelemaekers).

Nella stagione 2019-20 Rebic e Calhanoglu su rigore fecero vincere il Milan per 2-0 in uno stadio vuoto per l'emergenza Covid. Per trovare una sconfitta rossonera si va indietro alla stagione 2017/18, quando Dzeko e

Florenzi stesero il Milan di Montella per 2-0.

La vittoria più pesante del Milan è un 6-2 nell'ultima giornata della stagione 1949-50, con tripletta di Rinaldi, doppietta di Nordahl e rete di Liedholm.

La sconfitta più larga invece è uno 0-4, ma avvenne in una partita di Coppa Italia, nel 1979-80. In campionato la sconfitta più pesante è un 1-4 nella stagione 2016-17 (doppietta di Dzeko, gol di El Shaarawy e De Rossi, per il Milan segnò Pasalic l'illusorio 1-2).

Degna di nota è anche la sfida del 31 maggio 2003, quando il Milan di fronte a uno stadio pieno e in festa per la Champions conquistata tre giorni prima a Manchester contro la Juventus, si prese anche la Coppa Italia: il grosso del lavoro era stato fatto all'andata (4-1) all'Olimpico, al ritorno il Milan si limitò a gestire, anche se andò sotto per 2-0 (doppietta di Totti) prima di trovare la via del pareggio con le reti di Rivaldo e di Pippo Inzaghi al 94'. Finì 2-2 e quella sera furono alzate al cielo le due Coppe.

Le gare tra Milan e Roma sono sempre state piuttosto nervose, infatti i cartellini rossi sono stati piuttosto frequenti. Complessivamente, 18 espulsioni a giocatori rossoneri, 10 delle quali a San Siro. Massimo Ambrosini ne ricevette ben 2, nel 2007 e nel 2009. In quest’ultima occasione fece tutto lui, doppietta nel 2-3 finale e espulsione per doppia ammonizione, prima del saluto finale (amaro, con fischi) di Paolo Maldini nella sua ultima partita a San Siro.

A giocatori giallorossi l'espulsione fu comminata per 21 volte, 14 delle quali a San Siro. Francesco Totti nel 2003 e nel 2013 fu espulso due volte a casa del Milan. Aggiungendo anche l'espulsione all'Olimpico nel 2005, è il giocatore avversario che ha preso più cartellini rossi contro il Milan nella storia, insieme a Cesare Bovo (uno nella Roma e due nel Palermo).

Per sei volte il Milan riuscì a ribaltare un risultato di sconfitta a fine primo tempo: l'ultima volta fu nel 2012, quando da 0-1 (Osvaldo al 44') Ibrahimovic con una doppietta mise le cose a posto nella ripresa e finì 2-1.

Nel 2009-10 Menez trovò la rete al terzo minuto, poi nella ripresa Ronaldinho e Pato la ribaltarono.

La Roma non è mai riuscita nella sua storia a ribaltare un risultato sfavorevole a fine primo tempo.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Esordirono in un Milan vs Roma 5 giocatori: Capitanio (05/11/1933), Arrigo Morselli (02/03/1941), Domenico Morfeo (25/10/1998), Samu Castillejo (31/08/2018), Cyprien Tatarusanu (26/10/2020).

Addirittura 27 giocatori conclusero la loro esperienza rossonera in un Milan vs Roma; tra di loro menzioniamo José Altafini, Aquilino Bonfanti e Mario David (16/05/1965), Luther Blissett e Oscar Damiani (10/06/1984), Pietro Paolo Virdis (04/06/1989), Thomas Helveg (31/05/2003), Rui Costa e Marcio Amoroso (14/05/2006), Ronaldinho (18/12/2010), Thiago Silva (24/03/2012), Mathieu Flamini (12/05/2013), Philippe

Mexes e Alex (14/05/2016), Andrea Conti (06/01/2022).

Segnarono la loro prima rete rossonera in un Milan vs Roma 11 giocatori, tra cui Giovanni Trapattoni (16/04/1961), Aldo Maldera (17/02/1974), Pietro Vierchowod (02/03/1997, unico gol in rossonero) e José Mari (09/01/2000). Per 18 giocatori la rete segnata a San Siro contro la Roma fu l’ultima in rossonero. Tra di loro, citiamo Rivaldo (31/05/2003), Marcio Amoroso (14/05/2006, unico gol in rossonero), Cristian Brocchi (11/11/2006) e Mario Pasalic (07/05/2017).

Nessun allenatore ha esordito in un Milan vs Roma. Solo Italo Galbiati concluse invece la sua esperienza a San Siro contro il giallorossi, nel 1983-84 in Coppa Italia.

Ben 3 giocatori sono riusciti a realizzare triplette in Milan vs Roma: Pietro Paolo Virdis, Giovanni Moretti e Giuseppe Rinaldi. In 19 casi ci furono delle doppiette, con Nordahl, Prati e Ibrahimovic capaci di farlo per

due volte.

Sarà la quarta volta per Mister Pioli in casa contro la Roma; i tre precedenti sono il 2-0 del 2019-20, il 3-3 del 2020-21 e il 3-1 della scorsa stagione.

Arbitrerà Massa di Imperia, che troverà il Milan per la diciassettesima volta: finora il bilancio è di 6 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Sarà una prima volta come arbitro di una sfida tra Milan e Roma, la terza contro una squadra del Lazio: finora due precedenti, un 3-3 interno con il Frosinone e un 2-0 inflitto alla Lazio, rispettivamente nelle stagioni 2015-16 e 2016-17.

In questa stagione sarà la seconda volta che Massa arbitra il Milan: prima di questa, alla decima giornata, il Milan batté il Verona al Bentegodi per 2-1.