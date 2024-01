Verso Milan-Roma: i numeri dei giallorossi nei big match

Domenica 14 gennaio alle ore 20.45 il Milan di Stefano Pioli ospiterà in quel di San Siro la Roma di José Mourinho, che dopo un inizio di stagione complicato è riuscita a tornare in corsa per il quarto posto, che oggi dista addirittura "solo" 4 punti. La qualificazione alla prossima Champions League per la Roma passa però anche, e forse soprattutto, dai risultati che si ottengono nelle partite contro le diretti concorrenti.

Negli otto big match fin qui disputati, i giallorossi hanno decisamente deluso le aspettative conquistando solo sei punti, frutto di tre pareggi, contro Lazio, Fiorentina ed Atalanta, ed una vittoria, quella contro il Napoli dello scorso 23 dicembre. Il resto, invece, sono tutte sconfitte, fra le quali rientra anche quella della terza giornata proprio contro il Milan, quando Giroud e Leao rovinarono la presentazione di Romelu Lukaku.