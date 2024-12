Verso Milan-Roma: i precedenti di San Siro sorridono al Diavolo

Domenica sera il Milan di Paulo Fonseca ospiterà a San Siro la Roma di Claudio Ranieri in occasione della 18esima giornata di Serie A Enilive. Quella in programma alle 20.45 sarà poi una partita speciale, visto che si tratta essere della 200esima della storia tra queste due importanti compagine italiane in tutte le competizioni.

Più nello specifico domenica Milan e Roma si affronteranno per la 101^ volta in quel di San Siro, con il bilancio complessivo che continua a sorridere a favore del Diavolo. Nei 100 precedenti incontri, infatti, la formazione rossonera è riuscita ad imporsi in 52, perdendo in 23, l'ultima l'anno scorso in occasione dell'andata dei quarti di finale di Europa League, e pareggiando in 25.