Verso Milan-Roma: questo lo score di Giroud contro i giallorossi

Ci avviciniamo sempre di più all'importante e delicata sfida di domani sera, in programma a San Siro tra Milan e Roma per i quarti di andata di Europa League. I rossoneri hanno svolto in mattinata la rifinitura (LEGGI QUI) in attesa successivamente delle scelte di mister Pioli per la gara di domani contro i giallorossi. A guidare ancora una volta l'attacco rossonero ci sarà l'eterno Olivier Giroud: questi i suoi curiosi numeri contro la Roma.

Infatti, per il bomber francese, contro la Roma il rendimento è più che positivo: 6 partite e 3 gol segnati finora (Milan-Roma 3-1 Serie A 2021/22, Roma-Milan 1-2 Serie A 2023/24 e Milan-Roma 3-1 2023\2024).