© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

L'arbitro Antonio Giua è stato designato per arbitrare il match tra Milan e Sassuolo. Egli dirigerà per la quinta volta in carriera il Sassuolo: quattro i precedenti (tre in casa) con una vittoria, due pareggi e una sconfitta, mentre c'è un solo precedente con il Milan (vs Salernitana, 2-0 a San Siro).