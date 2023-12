Verso Milan-Sassuolo: un solo dubbio di formazione per Pioli

vedi letture

In vista di Milan-Sassuolo di sabato alle 18 a San Siro, Stefano Pioli ha un solo dubbio di formazione: chi giocherà al fianco di Simon Kjaer al centro della difesa rossonera? Le opzioni sono due: il giovane Jan-Carlo Simic oppure adattare Theo Hernandez e mettere Alessandro Florenzi come terzino sinistro. A destra spazio a capitan Calabria.

Non ci sono invece dubbi negli altri due reparti dove si rivedranno i soliti terzetti: in mezzo al campo, dove non ci saranno gli infortunati Musah e Pobega, spazio infatti a Ismael Bennacer, Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek, mentre in attacco ci sarà il "solito" tridente composto da Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafael Leao. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.