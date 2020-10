Verso Milan-Sparta Praga, il racconto della prima giornata del gruppo H

Nella prima giornata del gruppo H dei gironi di Europa League il Milan ha battuto il Celtic 3-1 a Glasgow alla prima giornata grazie ai gol di Rade Krunić, Brahim Díaz e Jens Petter Hauge, mentre lo Sparta, invece, ha vissuto una serata da incubo rimanendo in 10 uomini a metà del primo tempo e perdendo in casa contro il LOSC Lille per 4-1, pur raggiungendo il momentaneo 1-1 con un gol del capitano Bořek Dočkal al 46'.