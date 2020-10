Secondo Tuttosport in edicola questa mattina, domani sera contro lo Sparta Praga, nel secondo match dal girone di Europa League, Stefano Pioli sembra intenzionato a confermare gli stessi esterni d'attacco schierato lunedì in campionato contro la Roma: Saelemaekers e Leao sarebbe infatti in vantaggio su Castillejo e Krunic per partire dal primo minuto.