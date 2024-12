Verso Milan-Stella Rossa: Musah favorito su Chukwueze

vedi letture

In vista della sfida di Champions League di questa sera tra Milan e Stella Rossa, c'è un solo ballottaggio nella probabile formazione iniziale del Diavolo: Yunus Musah è in vantaggio su Samuel Chukwueze per giocare a destra sulla trequarti. Come annunciato da Fonseca ieri in conferenza stampa, a sostituire Pulisic nel ruolo di trequartista sarà Ruben Loftus-Cheek, mentre in difesa Davide Calabria verrà preferito a Emerson Royal come terzino destro.

Questa la probabile formazione rossonera: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Rejnders, Musah, Loftus-Cheek, Leao; Morata.

DOVE VEDERE MILAN-STELLA ROSSA

Data: mercoledì 11 dicembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Sky Sport, NOW Tv

Web: MilanNews.it