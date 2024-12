Verso Milan-Stella Rossa: precedenti e curiosità del match

Milan e Stella Rossa si affrontano nuovamente in una gara ufficiale in competizioni europee.

A San Siro le due compagini si sono affrontante solamente tre volte, con il bilancio che sorride leggermente ai rossoneri. Milan che ha vinto in un’occasione, mentre sono stati due i pareggi e zero le vittorie dei serbi.

La prima sfida risale al 26 ottobre 1988, andata degli ottavi di finale di Coppa Campioni. A San Siro il Milan domina per gran parte del match e al 12’ si vede negare un clamoroso rigore per un fallo di Juric su Colombo. Come spesso accade, i serbi, alla loro prima azione offensiva passano in vantaggio con “Piksi” Stojkovic. Non passano nemmeno due minuti e Pietro Paolo Virdis trova il goal del pareggio.

La seconda gara risale al 9 agosto 2006. Siamo in piena Calciopoli, il Milan viene penalizzato ed è costretto a partire dai preliminari di Champions, dove pesca la Stella Rossa. Galliani richiama i nazionali dalle vacanze post Mondiali e in un San Siro che risponde presente nonostante la piena estate, ci pensa Super Pippo Inzaghi a regalare la vittoria ai rossoneri di Carlo Ancelotti.

L’ultima sfida risale ai sedicesimi di Europa League 2020-2021. Dopo il 2 a 2 dell’andata in Serbia, il Milan di Pioli va in vantaggio con un rigore di Kessie dopo appena nove minuti, ma i serbi pareggiano immediatamente con una rete di Ben. Nel finale si traveste da protagonista Donnarumma che salva il risultato e la qualificazione dei rossoneri.