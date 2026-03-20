Verso Milan-Torino: le probabili formazioni delle due squadre

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Oggi alle 10:18News
di Enrico Ferrazzi

Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Milan e Torino per la gara di domani alle 18 a San Siro, valida per la 30^ giornata di Serie A

MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. 

TORINO: (3-4-1-2) Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prti, Ginetis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams.

LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-TORINO
Arbitro: Fourneau
Assistenti: Rossi M. - Moro
IV Ufficiale: Doveri
VAR: Nasca
AVAR: Maresca 