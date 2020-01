La Gazzetta dello Sport riporta la probabile formazione rossonera che scenderà in campo contro l’Udinese. Si va verso la conferma del 4-4-2, con Theo e Conti terzini, Romagnoli e Kjaer al centro della difesa. A centrocampo, possibile conferma per Bennacer, Kessié e Castillejo. In attacco spazio alla coppia Ibrahimovic-Leao.