Verso Milan-Udinese, per Sottil esordio in Serie A contro Pioli

Esordio in Serie A per l’allenatore dell’Udinese. Andrea Sottil ha già raccolto 287 caps nelle serie minori professionistiche italiane, lavorando per 8 differenti società, dal Siracusa annata 2011-2012 all’Ascoli della passata stagione. Gli ultimi 3 campionati, anche se non per intero, trascorsi sui campi di cadetteria. Nel 2019-2020 occupò per 8 gare, play-out inclusi, la panchina del Pescara. Quindi dal 2020-2021 ecco l’esperienza con l’Ascoli per complessivi 63 match, conteggiando anche gli spareggi promozione.

Il benvenuto nel massimo campionato italiano sarà dato dal coach col tricolore cucito sulla giacchetta, Stefano Pioli. Il mister del Milan ha dalla sua oltre 700 gare nei campionati professionistici italiani, 417 delle quali in Serie A (e quelle col Milan sono ormai 107). Ovviamente fra i due non c’è traccia di scontri diretti con punti in palio. Così come non ci sono incroci nel massimo torneo fra Sottil e il Diavolo.