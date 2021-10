Verso Milan-Verona: Ibra ancora a parte, oggi il test decisivo

Pioli e il Milan aspettano buone notizie da Zlatan Ibrahimovic. Anche ieri lo svedese ha lavorato a parte: oggi potrebbe tentare un allenamento in gruppo, ma la convocazione per il match contro l’Hellas Verona - in programma tra due giorni a San Siro - appare sempre più improbabile. Il test di oggi sarà comunque decisivo: se non dovesse scendere in campo a Milanello con i compagni, i tempi si allungheranno almeno fino alla gara di Champions contro il Porto.