Verso Milan-Verona, l'attacco dei rossoneri il migliore in Serie A? Il dato premia Conceição

Il Milan si prepara ad affrontare l'Hellas Verona nella 25ª giornata di Serie A, in programma il 15 febbraio alle 20.45 a San Siro. La squadra allenata da Mister Sérgio Conceição è pronta a dare il massimo per conquistare punti preziosi in questa fase centrale del campionato. Dall'altra parte, la squadra guidata da Zanetti cercherà di mettere in difficoltà i rossoneri, all'esordio ufficiale con il nuovo Fourth kit.

Numeri pre partita

Il Milan è la squadra che ha registrato il maggior numero di attacchi verticali in questa Serie A: 58 (sequenze su azione che iniziano nella propria metà campo, hanno almeno il 50% di movimenti in avanti e terminano con un tiro o un tocco in area avversaria) – dall’altra parte il Verona ne ha concessi solo 25 agli avversari nel torneo in corso, più solo rispetto a Juventus (22), Atalanta (20) e Lazio (16).