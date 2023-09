Verso Milan-Verona: le info sulla mobilità

Sabato 23 settembre si svolgeranno, rispettivamente a San Siro e all'Ippodromo La Maura, la partita Milan-Hellas Verona e il Marrageddon Festival.

Si tratta di due eventi per i quali sono attese migliaia di persone, ed è perciò consigliato preferire i mezzi pubblici. Si ricorda che è vietato parcheggiare nei posti riservati per residenti, sul verde, sui marciapiedi, sui passi carrai, e in seconda fila - come previsto dal codice della strada.

INFORMAZIONI PER I TIFOSI PRESENTI ALLO STADIO

Al termine della partita, tutti i veicoli in uscita dai parcheggi di via Achille, al deflusso, saranno direzionati verso Piazzale Lotto e non sarà consentito l'accesso a Via Patroclo.

INFORMAZIONI PER CHI ABITA NELLA ZONA

Se sei un residente nel quartiere QT8:

Accesso consentito da Piazza Stuparich/Via Salmoiraghi

Via Diomede e Via Sant'Elia chiuse al traffico

Se sei un residente nel quartiere Gallaratese:

Se provieni da A4/A8/A9 utilizza l'Uscita Viale Certosa e prosegui per Viale Certosa - Piazzale Cimitero Maggiore - Via Gallarate - Via Bolla

Se provieni dal centro città utilizza la direttrice Viale Certosa - Piazzale Cimitero Maggiore - Via Gallarate - Via Bolla

Se provieni da A1/A50 (tangenziale Ovest) utilizza l'Uscita Molino Dorino e prosegui per Via Cilea

Se sei un residente nel quartiere Trenno:

Utilizza l'ingresso da Via Novara/Cascina Bellaria

INFORMAZIONI PER CHI VUOLE RAGGIUNGERE SAN SIRO IN AUTO

Per raggiungere i parcheggi di Via Tesio (A/B/C e ospiti) utilizza l'Uscita Tangenziale Ovest Via Novara e prosegui per Via Novara - Via Harar - Via Tesio

Per raggiungere i parcheggi di Piazzale dello Sport, Via del Centauro e Via degli Ottoboni utilizza la direttrice Piazzale Lotto - Viale Caprilli

INFORMAZIONI PER CHI VUOLE RAGGIUNGERE L'IPPODROMO LA MAURA IN AUTO

Utilizza i parcheggi remoti di interscambio ATM

Il parcheggio gratuito dedicato a ciclomotori e motocicli è sito in via Omodeo all'angolo con Via Chechov

I parcheggi per le persone con disabilità sono gestiti dall'organizzazione del concerto con cui occorre prendere contatti per la conferma