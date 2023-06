Verso Milan-Verona: Pioli schiererà i titolarissimi, niente chance dal primo minuto per le seconde linee

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nonostante sia una partita in cui il Milan non si gioca nulla visto che è già sicuro di un posto in Champions League, domenica sera contro il Verona, Stefano Pioli metterà in campo dal primo minuto i titolarissimi, mandando ancora una volta in panchina quindi le seconde linee, reduci da una stagione deludente. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.