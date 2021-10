Verso Milan-Verona, San Siro sarà ancora sold-out

Anche stavolta, San Siro sarà sold-out. Questa sera, in occasione della sfida di campionato contro il Verona, sugli spalti ci saranno circa 42 mila spettatori, arrivando così al tutto esaurito. Per ragioni organizzative - e al fatto che i biglietti per il primo e secondo anello fossero stati messi in vendita con le vecchie norme del governo - il Milan ha preferito non cambiare le cose, ma dalla prossima gara interna ci sarà l’apertura al 75% della capienza.