Verso Milan-Verona: sarà il primo incontro tra Pioli e Zaffaroni

© foto di Federico De Luca 2023

Domenica sera alle 21 il Milan ospiterà l'Hellas Verona per la 38esima e ultima giornata di Serie A. I rossoneri affronteranno l'impegno a cuor leggero dopo aver centrato nell'ultimo weekend la qualificazione alla prossima Champions League, mentre per il Verona ci sarà da sudare la salvezza in una sfida a distanza con lo Spezia impegnato all'Olimpico contro la Roma. La sfida sulle panchine tra Pioli e Zaffaroni sarà inedita: per la prima volta i due tecnici si incroceranno.