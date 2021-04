Il Milan prepara la trasferta di Parma. In difesa, Pioli si affiderà ancora alla coppia Tomori-Kjaer che ha dato risposte confortanti. Come riporta il Corriere dello Sport, in presenza di una formazione tipo, l’unico vero ballottaggio è a destra, con Dalot favorito su Kalulu per una maglia da titolare. Saelemaekers ritroverà la trequarti, dopo l'arretramento contro la Sampdoria che non ha dato i frutti sperati.