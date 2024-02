Verso Rennes-Milan: la squadra arbitrale sarà portoghese. Arbitra Pinheiro

vedi letture

Domani pomeriggio, alle 18.45, il Milan sarà ospite del Rennes al Roazhon Park per la gara di ritorno dei plyoff di Europa League. I rossoneri si presentano in Bretagna forte del 3-0 dell'andata e con l'obiettivo di completare la missione qualificazione agli ottavi di finale senza troppe complicazioni o patemi di ogni sorta. Questa la squadra arbitrale che la UEFA ieri mattina ha designato per la sfida di domani pomeriggio tra Rennes e Milan, valida per il ritorno dei playoff di Europa League:

Arbitro: João Pinheiro POR

Assistenti: Bruno Jesus POR - Luciano Maia POR

Quarto uomo: João António Ferreira Gonçalves POR

VAR: Tiago Martins POR

AVAR: Helder Malheiro POR