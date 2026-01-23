Verso Roma-Milan: nelle ultime otto sfide all'Olimpico entrambe le squadre sempre in gol
In vista di Roma-Milan di domenica, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche: "Sono 99 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Roma con bilancio di 31 vittorie giallorosse (l’ultima per 3-1 nella Serie A 2024/25), 35 pareggi (l’ultimo per 1-1 nella Serie A 2022/23) e 33 successi del Milan (l’ultimo per 1-2 nella Serie A 2022/23). Nelle ultime 8 sfide a Roma entrambe le squadre sempre in gol: 12 le reti giallorosse, 11 quelle rossonere.
Tra Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri 31° confronto ufficiale. Nei 30 precedenti, 14 vittorie per l’attuale tecnico del Milan, 6 per l’ex Atalanta e 10 pareggi. Paulo Dybala ha registrato 13 partecipazioni a gol contro il Milan in Serie A. Solo contro l’Udinese ne ha registrate di più (21). Dopo l’assist nella partita d’andata, Leao potrebbe partecipare a un gol in entrambe le sfide contro la Roma in campionato per la seconda volta dopo la stagione 2022/23".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan