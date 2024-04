Verso Roma: nel primo pomeriggio la partenza del Milan da Malpensa per Fiumicino. Poi stadio e hotel

Giornata di vigilia oggi per il Milan.

Dopo l'allenamento mattutino di rifinitura a Milanello, i rossoneri pranzeranno nel Centro Sportivo di Carnago per poi recarsi, nel primo pomeriggio, a Malpensa per partire in aereo verso l'aeroporto di Fiumicino; da lì, poi, il pullman con la squadra si trasferirà prima allo stadio Olimpico per le consuete attività media della vigilia e poi in hotel per il ritiro.

DOVE VEDERE ROMA - MILAN

Data: giovedì 11 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport, Rai 1

Web: MilanNews.it