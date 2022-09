Verso Salisburgo-Milan, gli austriaci in campionato sono primi con 6 vittorie in 7 partite

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La vittoria di sabato del Salisburgo contro il Tirol per 2-0, ha permesso alla squadra allenata da Matthias Jaissle (giovane allenatore classe 1988), di balzare in testa alla classifica della Bundesliga austriaca con 6 vittorie e una sconfitta nelle prime 7 partite disputate. Il tutto grazie al contemporaneo pareggio del Lask (1-1 contro il Ried). Dunque, gli avversari di domani del Milan in Champions League si trovano a quota 18 punti, davanti proprio al Lask che di punti ne ha 17.